Новости Украины:На 9 число в украинского вице-премьера запланировано ряд встреч касательно интеграции Украины в ЕС.

Дмитрий Кулеба прибыл в штаб квартиру НАТО. О приезде украинского вице-премьер-министра говорится в сообщении Миссии Украины в НАТО.

9 сентября у Дмитрия Кулебы запланировано ряд встреч, в которых планируется обсудить дальнейшие шаги по интеграции Украины в ЕС.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба прибув до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Сьогодні він планує провести низку зустрічей та обговорити подальші шляхи євроатлантичної інтеграції України. — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) September 9, 2019

Как сообщалось ранее, 3 сентября в Брюсселе, в штаб квартире НАТО, состоялся брифинг. Со стороны Украины в нем принял участие руководитель экспертной группы по взаимодействию с НАТО Алексей Генчев.

Тогда также состоялось несколько встреч. На этих встречах планировалось выработать новую политику НАТО касательно энергетической безопасности. Союзникам сообщили о намерениях Украины касательно межведомственной координации в сфере защиты инфраструктуры.