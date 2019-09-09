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Дмитрий Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО

Дмитрий Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО
15:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:На 9 число в украинского вице-премьера запланировано ряд встреч касательно интеграции Украины в ЕС.

Дмитрий Кулеба прибыл в штаб квартиру НАТО. О приезде украинского вице-премьер-министра говорится в сообщении Миссии Украины в НАТО. 

9 сентября у Дмитрия Кулебы запланировано ряд встреч, в которых планируется обсудить дальнейшие шаги по интеграции Украины в ЕС. 

Как сообщалось ранее, 3 сентября в Брюсселе, в штаб квартире НАТО, состоялся брифинг. Со стороны Украины в нем принял участие руководитель экспертной группы по взаимодействию с НАТО Алексей Генчев.

Кулеба стал на сторону "Ройтбурда-евроинтегратора"

Тогда также состоялось несколько встреч. На этих встречах планировалось выработать новую политику НАТО касательно энергетической безопасности. Союзникам сообщили о намерениях Украины касательно межведомственной координации в сфере защиты инфраструктуры.

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Украина, НАТО, Брюссель, Дмитрий Кулеба.
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