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Среда, 04.09.2019
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Кулеба стал на сторону "Ройтбурда-евроинтегратора"

Кулеба стал на сторону "Ройтбурда-евроинтегратора"
14:33 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции высказал свое мнение по поводу досрочного завершения контракта Ройтбурда с Одесским областным советом.

Украинский дипломат Дмитрий Кулеба выразил поддержку Ройтбурду директору Одесского художественного музея Александру Ройтбурду,

Об этом Кулеба написал в своем Facebook-аккаунте.

"С Александром Ройтбурдом я лично незнаком. И хотя он огромный талант, я даже не фанат его таланта, если честно. Но то, что он делал в Одессе, по сути было интеграцией отдельно взятого музея в европейское (и мировое) культурное пространство" , - заявил Кулеба.

Дипломат отметил, что евроинтеграция - это не абстракция, а очень конкретные стандарты качества жизни в политике, экономике, культуре, способах парковки, сортировке мусора и так далее.

По его словам, битва за евроинтеграцию происходит везде - от правительственных кабинетов до музеев.

"Украинские совок, постсовок и рагульство никуда не делись. Они всегда готовы отжать утраченные позиции у тех, кто пытается ввести в Украине нормальные европейские стандарты. В этом случае - сделать крутой европейский музей в Одессе. И поэтому я в этой ситуации, конечно, на стороне Ройтбурда-евроинтегратора", - подчеркнул Кулеба.

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Напомним, сегодня Одесский областной совет уволил с должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, из-за назначения которого происходило много скандалов. Соответствующее решение депутаты приняли сегодня на внеочередной сессии.

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Все по теме:

Одесса, Увольнение, Одесский горсовет, Дмитрий Кулеба, Александр Ройтбурд, Музей Одессы.
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