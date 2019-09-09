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Спецкомиссия по вопросам приватизации может исчезнуть: законопроект

Спецкомиссия по вопросам приватизации может исчезнуть: законопроект
17:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Народные депутаты предложили ликвидировать Специальную контрольную комиссию по вопросам приватизации.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который подразумевает ликвидацию парламентской Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Среди прочего предполагается исключить статью №9 Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" и признать утратившим силу Постановление Верховной Рады "О Контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации".

Вышеуказанная статья №9 ("Контрольные комиссии по вопросам приватизации") говорит о том, что "в целях обеспечения контроля за осуществлением приватизации, соблюдением законодательства Украины о приватизации и анализа ее последствий из числа депутатов образуется Специальная контрольная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам приватизации".

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов “Prozorro. Продажи” в рамках малой приватизации.

Кабмин готовится направить в Раду ряд законопроектов: детали

Кроме того, президент поручил Кабмину принять законопроект “Об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации” до 1 октября 2019 года. Также Зеленский призвал составить список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.

Кроме того, президент призвал начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. При этом первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года.

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Верховная Рада, Законопроект, Кабмин.
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