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Вопрос увольнения Столярчука и Стрижевской отложен: причина

Вопрос увольнения Столярчука и Стрижевской отложен: причина
18:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Увольнение Стрижевской и Столярчука пока откладывается из-за процедурных моментов.

Вопрос увольнения заместителей генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской и Юрия Столярчука несколько откладывается по процедурным причинам, кандидатуры на должности своих замов генпрокурор Руслан Рябошапка пока не называет.

"Это сложный вопрос. Пока что нет", - сказал он журналистам в понедельник после заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, отвечая на вопрос, уволены ли Стрижевская и Столярчук.

По словам Рябошапки, были "сложные коммуникации с Юрием Васильевичем (Столярчуком - ред.)". Генпрокурор пояснил, что процедурно по законодательству "не очень просто" уволить заместителя генпрокурора.

Рябошапка: Мы предлагаем повысить оклады для прокуроров

"Что касается Анжелы Анатольевны (Стрижевской - ред), она пока что в отпуске", - сказал он.

При этом Рябошапка не стал уточнять фамилии кандидатов на должности заместителей генпрокурора, отметив лишь, что это "достойные люди".

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Все по теме:

Прокуратура, ГПУ, Руслан Рябошапка, Юрий Столярчук, Анжела Стрижевская.
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