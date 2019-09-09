Вопрос увольнения Столярчука и Стрижевской отложен: причина

Новости Украины:Увольнение Стрижевской и Столярчука пока откладывается из-за процедурных моментов.

Вопрос увольнения заместителей генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской и Юрия Столярчука несколько откладывается по процедурным причинам, кандидатуры на должности своих замов генпрокурор Руслан Рябошапка пока не называет.

"Это сложный вопрос. Пока что нет", - сказал он журналистам в понедельник после заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, отвечая на вопрос, уволены ли Стрижевская и Столярчук.

По словам Рябошапки, были "сложные коммуникации с Юрием Васильевичем (Столярчуком - ред.)". Генпрокурор пояснил, что процедурно по законодательству "не очень просто" уволить заместителя генпрокурора.

"Что касается Анжелы Анатольевны (Стрижевской - ред), она пока что в отпуске", - сказал он.

При этом Рябошапка не стал уточнять фамилии кандидатов на должности заместителей генпрокурора, отметив лишь, что это "достойные люди".