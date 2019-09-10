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Стало известно, сколько Пинчук заплатил лоббистам для "отбеливания" Януковича

Стало известно, сколько Пинчук заплатил лоббистам для "отбеливания" Януковича
07:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Виктор Пинчук заплатил почти 6 миллиона долларов за репутацию Виктора Януковича.

Украинский олигарх Виктор Пинчук заплатил как минимум 5,7 миллиона долларов за услуги американских лоббистов и британских пиарщиков для улучшения репутации президента Виктора Януковича на Западе в 2012 году. Об этом говорится в расследовании «Голоса Америки».

Корреспондент “Голоса Америки” был единственным украинским журналистом, который две недели работал непосредственно в зале суда и изучал документы процесса над бывшим юристом президента США Барака Обамы и партнером в вашингтонской юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP Грейгом Крейгом.

Крейга обвиняли в том, что он не зарегистрировал свою работу на Януковича (проект Veritas) в базе иностранных агентов и скрыл эту информацию от американского правительства.

О встрече с Пинчуком и его участие в финансировании проекта Veritas говорится в показаниях Крейга, политконсультанта Януковича Пола Манафорта и координатора проекта Река Гейтса, а также представителя Пинчука в суде Дага Шоена. Кроме того, фамилия украинского миллиардера зафиксированf в документах и чеках об оплате услуг лоббистов.

«Пинчук перечислял деньги Полу Манафорту через компанию на Кипре, а уже он передал их фирме Skadden. Бизнесмен платил не только за услуги написания отчета. Он оплачивал поездки юристов в Украину и Европы, включительно с перелетами в бизнес-классе и проживанием в самых дорогих отелях Киева и суточными», ― говорится в расследовании.

Согласно документам, Пинчук заплатил фирме Skadden 4,6 миллиона долларов. Вдобавок, олигарх оплатил услуги пиар-фирмы FTI из Лондона за 9 месяцев 2012 года ― не менее 720 тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона долларов по тогдашнему курсу).

Общая сумма, которую Пинчук потратил на проект Veritas, составила не менее 5,7 миллиона долларов. Все финансирование со стороны Пинчука происходило неофициально, публично сумма контракта между Министерством юстиции Украины и американскими юристами ограничивалась 12 тысячами долларов.

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В отчете 2012 года компании Skadden критиковалась деятельность Юлии Тимошенко, которая на то время была главным политическим конкурентом Виктора Януковича. Отчет был подготовлен по заказу политконсультанта Пола Манафорта и использован, чтобы оправдать досудебное содержание под стражей Тимошенко перед Европейским судом по правам человека.

На обращение «Голоса Америки» прокомментировать расследование ни в Фонде Виктора Пинчука, ни в инвестиционной группе «EastOne», которой владеет олигарх, не ответили.

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Виктор Янукович, Репутация, Виктор Пинчук, Skadden, Пинчук заплатил лоббистам, Грейг Крейг.
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