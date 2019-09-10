Денисова: 10 украинских политзаключенных были помилованы

Новости Украины:Омбудсмен заявила, что 10 освобожденных политзаключенных были помилованы президентом РФ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в отношении 10 освобожденных политзаключенных украинцев было принято решение о помиловании, еще 1 был отпущен под личное обязательство.

"В отношении 10 из политзаключенных было прошение о помиловании и они были помилованы президентом РФ, один - господин Бекиров был освобожден под личное обязательство. 24 украинских моряка были освобождены под обязательство мое, как человека, который заслуживает доверия в соответствии со ст.3 УПК РФ", - сказала она в эфире "Сніданок з 1+1" во вторник.

При этом она отметила, что действительно в России продолжаются следственные действия в отношении украинцев.

"Сейчас продолжается ознакомление с материалами дела. Наши моряки ознакомились, продолжают ознакамливаться адвокаты. Согласно решению Трибунала ст.119 предусматривает, что Трибунал не считает необходимым от России приостановить уголовное преследование в отношении 24 украинских моряков. При этом ст.124 обязывает Россию незамедлительно освободить корабли и моряков", - рассказала омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что в Украине все они свободные граждане.