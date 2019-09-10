Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о реформе ГПУ

Новости Украины:Законопроектом предлагается реформировать Генпрокуратуру в Офис генерального прокурора и ликвидировать военную прокуратуру.

Парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу и в целом (с предложениями комитета) законопроект о реформе органов прокуратуры (№1032).

Такое решение комитет принял во вторник утром на заседании с учетом накануне озвученных предложений и правок.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский предлагает создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины, ликвидировать Военную прокуратуру и должность главного военного прокурора. Это предусмотрено внесенным главой государства законопроектом №1032 о внесении изменений в ряд законов Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры.

Кроме того, в закон Украины о прокуратуре предлагается внести изменения, что систему прокуратуры Украины составляют Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры (ранее это были Генпрокуратура Украины, региональные, местные и военные прокуратуры, которые теперь исключены, и САП).

Вместо пункта о военных прокуратурах указано, что в случае необходимости решением генпрокурора могут формироваться специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, на правах подразделения областных прокуратур, на правах подразделения окружных прокуратур.

Из закона о прокуратуре исключается пункт, что "в Генеральной прокуратуре Украины образуется (на правах самостоятельного структурного подразделения) Главная военная прокуратура, которую возглавляет заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор. На него приказом генерального прокурора может также полагаться выполнения других служебных обязанностей".

В списке прокуроров органа прокуратуры исключена должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.

Кроме того, в предлагаемом законопроекте указано, что президент издает указ об увольнении генпрокурора от должности на основании и в пределах представления соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров (сейчас Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров), или Высшего совета правосудия.

На должность генерального прокурора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет.