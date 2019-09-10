В этом году возможен еще один обмен с Россией

Новости Украины:Переговоры об освобождении украинских граждан из РФ продолжаются.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что переговоры по освобождению украинских граждан из Российской Федерации продолжаются, и выразила надежду, что еще один обмен состоится в этом году.

Об этом она рассказала в эфире “Сніданку 1+1".

"Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры, президент и руководитель рабочей группы господин Ермак проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех. Сейчас наших - тех, кто идентифицирован, 113 человек, из них 89 крымских татар. Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдет", - сказала Денисова.

Напомним, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. На родину вернулись 11 незаконно осужденных украинцев: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов, а также 24 моряка, которые были захвачены Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.