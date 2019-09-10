Политика, кино, жизнь: Сенцов рассказал о своих планах

Новости Украины:Крымчане Олег Сенцов и Александр Кольченко дали первую пресс-конференцию.

Крымские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко, вернувшиеся из РФ в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых, рассказали о своих планах на ближайшее будущее и заявили, в частности, что не намерены возвращаться на оккупированный полуостров.

На совместной пресс-конференции во вторник в Киеве Сенцов заявил, что пока для него вопрос участия в политике остается открытым.

"Касаемо моей возможной жизни политической, для меня самого вопрос пока остается открытым. То есть я сам для себя не то, чтобы пока не решил – вопрос еще открыт", - сказал режиссер, добавив, что политики с ним пока не связывались, за что он им благодарен.

При этом Сенцов пояснил, что он человек не публичный, "но так получилось, что жизнь вывела – я чувствую какую-то определенную ответственность за это перед своим народом, перед своей страной и поэтому буду делать все, что в моих силах для своей страны".

В свою очередь Кольченко отметил, что пока не строил никаких планов. "В первые дни хочу немного отдохнуть, чуть-чуть адаптироваться. Ну и пока Путин при власти, в Крым возвращаться не собираюсь", - сказал он.

Сенцов сообщил, что планирует "заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой земле – это снимать кино и жить". "Касаемо Крыма, то вернусь туда только на танках… Не нужно воспринимать мои слова буквально".

"Касаемо личного – да, я буду жить в Киеве, моя дочь уже переехала сюда, моя мама сейчас приехала с моим сыном нас проведать. Мама пока останется, сын с моей бывшей супругой едут в Крым. Общаемся, решаем семейные дела", - сказал он.

Как сообщалось, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что для четырех крымских политзаключенных, вернувшимся после обмена в Украину, в том числе Сенцову и Кольченко, государство купит жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, в частности потому, что в Крым вернуться они не могут.