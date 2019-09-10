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ВР приняла редакцию законопроекта Prozorro

ВР приняла редакцию законопроекта Prozorro
14:23 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твитер

Новости Украины:ВР приняла законопроект о публичных закупках, что уменьшит случаи обхода системы Prozorro.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий новую редакцию закона о публичных закупках.

Соответствующее решение поддержал 351 депутат.

Законопроект разработали в правительстве.

В частности, в правительстве считают, что принятие закона приведет к уменьшению случаев обхода системы Prozorro во время объявления тендеров.

Законопроект вводит понятие "упрощенных" закупок - закупки товаров, работ и услуг на сумму от 50 до 200 тыс грн, которые обязательно будут проводиться через Prozorro.

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Подчеркивается, что примерно 250 тысяч процедур в год будут выведены из тени. Дополнительная экономия благодаря этому может составить до 9 млрд грн в год.

Также законопроектом предлагается разрешить бизнесу исправлять ошибки в тендерной документации в течение 24 часов.

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Верховная Рада, Законопроект, Регламент, ProZorro.
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