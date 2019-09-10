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Вторник, 10.09.2019
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Разумков считает, что закон об импичменте президента принят без нарушений

Разумков считает, что закон об импичменте президента принят без нарушений
13:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Закон об импичменте был принят без нарушений регламента, убежден Разумков.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что закон о процедуре импичмента президента парламент принял без нарушений регламента.

"С этим вопросом нельзя было затягивать. Именно поэтому мы его принимали в пределах регламента и в пределах тех полномочий, которые нам делегирует народ Украины", - сказал Разумков на утреннем заседании Верховной Рады во вторник.

Как сообщалось, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады по этому поводу.

Принятие закона (Видео)

Рада приняла закон об импичменте президента

После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента выкрикнули из зала, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке.

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Импичмент, Политика, Верховна Рада, Дмитрий Разумков.
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