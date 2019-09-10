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"ЕС" и "Голос" указали на нарушения в регламенте в законе о импичменте

"ЕС" и "Голос" указали на нарушения в регламенте в законе о импичменте
12:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Украины:"Европейская солидарность" и "Голос" высказались о пренебрежении норм регламента при голосовании законопроекта о импичменте президента.

Большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов, констатируют во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос".

"(Нарушена - ИФ) статья 102, пункт 4", - сказал сопредседатель фракции "Евросолидарность" Артур Герасимов журналистам во вторник в Киеве.

Согласно данной норме регламента, парламент может принять законопроект в целом сразу после первого чтения, если его признали таким, который не нуждается в доработке и если не поступили замечания относительно его содержания от народных депутатов, других субъектов права законодательной инициативы, юридического или экспертного подразделений аппарата Рады.

В свою очередь, заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады.

"Есть норма регламента, которая гласит, что если в законопроекте более 100 статей, не может быть голосование за основу и в целом сразу. Второе - если есть возражения у народного депутата. Причем это может быть даже один депутат. Не может быть голосования за основу и в целом. Эта норма не очень правильно выписана, потому ее трактуют по-разному. И в разное время власть ее использовала в свою пользу... Сейчас происходит ссылка именно на эту норму", - сказал он.

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"Была нарушена эта норма. Что такое возражение? Как оно происходит? Как ты его вносишь? Это не урегулировано. И это специально было сделано, каждая власть оставляла эту норму себе", - пояснил Железняк.

На пленарном заседании во вторник после голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил проголосовать за документ в целом.

Однако несколько членов парламента выкрикнули из зала, что имеют возражения.

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Тем не менее, законопроект был утвержден в целом ("за" 245 народных депутатов - 243 нардепа от фракции "Слуга народа", председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук), а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта таким, который не нуждается в доработке.

После этого в заседании парламента объявили перерыв, Разумков пригласил глав фракций к себе на консультации.

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Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Импичмент, Голос, Регламент, "Слуга народа", Дмитрий Разумков, Европейская солидарность.
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