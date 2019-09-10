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Новый глава Минюста назвал один из приоритетов своего ведомства

Новый глава Минюста назвал один из приоритетов своего ведомства
14:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Малюська назвал бесплатную правовую помощь одним из приоритетов для Минюста.

Бесплатная правовая помощь будет и есть одним из приоритетов Министерства юстиции Украины.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська во время приветственного слова на открытии международной конференции по юридической помощи в Киеве.

"Бесплатная правовая помощь это, безусловно, будет и есть одним из приоритетов Министерства юстиции. Это, наверное, ключевой элемент механизма, который администрирует Министерство юстиции и который взаимодействует с наибольшим количеством граждан", - сказал Малюська.

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Он отметил, что система бесплатной правовой помощи касается ключевых аспектов жизни людей.

"Поэтому, безусловно, моя работа и работа моих коллег будет в том числе сфокусирована и в этом направлении деятельности министерства", - отметил министр юстиции.

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Минюст, Правовая помощь, Денис Малюська.
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