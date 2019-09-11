Заседание ВР будет продолжаться до победного конца: детали

Новости Украины:Верховная Рада сегодня будет работать, пока не рассмотрит всю повестку дня.

Верховная Рада поддержала решение продолжить пленарное заседание в среду пока не рассмотрит все вопросы повестки дня.

За такое решение проголосовал 251 народный депутат.

"Прошу поддержать предложение о продолжении работы после 18:00, если это будет необходимо, до рассмотрения всех вопросов повестки дня", - заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Спикер добавил, что надеется на быструю и эффективную работу народных депутатов и окончание работы до 18:00.

Как сообщалось, повестка дня заседания в среду предусматривает рассмотрение, в частности, законопроекта №1031 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

Депутаты также должны рассмотреть законопроект, внесенный Президентом - №1029 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предупреждения коррупции". В него внесен альтернативный №1029-1 депутата от "Батьківщини" Ивана Крулько.

Кроме того, на заседании в среду парламентарии должны рассмотреть законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", №1065 по совершенствованию правовой охраны географических названий, №1068 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации".

Народные депутаты в среду намерены рассмотреть законопроекты №1052 "О внесении изменений в Закон Украины "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве", №1081 об усовершенствовании порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Среди прочего повестка дня предусматривает рассмотрение законопроектов №1085 по защите прав потребителей финансовых услуг, №1070 относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации, №1072 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по ЕСВ и НДФЛ.

В повестке дня ВР в среду также проекты постановлений о переименовании нескольких сел.