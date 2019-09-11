Конец незаконному обогащению: Рада дает зеленый свет законопроекту президента

Новости Украины:За президентский законопроект, в первом чтении, проголосовали почти все депутаты Верховной Рады Украины.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов (№ 1031).

За это решение проголосовали 316 народных депутатов из 400, зарегистрированных в сессионном зале.

От ”Слуги народа” ”за” проголосовали 237 народных депутатов, от ”Европейской солидарности” - 0, от ”Голоса” - 20, от ”Батькивщины” - 14, от ”Оппозиционной платформы - За жизнь” – 24, от группы ”За будущее ”- 2, от внефракционных - 19.

Законопроектом предлагается Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 368-5 ”Незаконное обогащение”, в которой определяется, что приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов превышает его доходы, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

При этом под активами следует понимать денежные средства (в том числе наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в том числе криптовалюты, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В законе ”О предотвращении коррупции” устанавливается, что активы, приобретенные в результате совершения коррупционного правонарушения, подлежат конфискации или специальной конфискации по решению суда в установленном законом порядке. Активы, относительно которых судом на основании представленных доказательств не установлено, что они либо денежные средства, необходимые для их приобретения, были приобретены за счет законных доходов, являются необоснованными и подлежат взысканию в доход государства по решению суда в установленном законом порядке.

В Гражданском процессуальном кодексе устанавливается, что дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства рассматриваются Высшим антикоррупционным судом. Дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства рассматриваются коллегиально Высшим антикоррупционным судом в составе трех судей.

Также устанавливается, что одним из видов обеспечения иска является наложение ареста на активы, которые являются предметом спора, или другие активы ответчика, которые соответствуют их стоимости, по делам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

В Уголовном процессуальном кодексе определяется, что доказательства, полученные от ответчика в исковом производстве по делам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства не могут быть использованы в подтверждение виновности подозреваемого, обвиняемого в совершении уголовных преступлений.

В законе ”О прокуратуре” предлагается установить, что с целью выявления необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности в пределах своей компетенции прокурор в порядке, определенном законодательством, имеет прямой доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

Для определения стоимости активов с признаками необоснованности в пределах своей компетенции прокурор может привлекать на добровольной основе, в том числе на договорной основе, квалифицированных специалистов и экспертов, в том числе иностранцев, из любых учреждений, организаций, контрольных и финансовых органов.

В законе ”О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений” определяется, что агентство является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве или в деле о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства, и/или по управлению активами, на которые наложен арест в уголовном производстве или в деле о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства, или которые конфискованы в уголовном производстве или взысканы по решению суда в доход государства в результате признания их необоснованными.

В законе ”О Государственном бюро расследований” устанавливается, что ГБР принимает меры по выявлению необоснованных активов и сбору доказательств их необоснованности в порядке и пределах компетенции, определенных законодательством Украины.

В Кодексе законов о труде предлагается установить, что одним из оснований для прекращения трудового договора является вступление в законную силу решения суда о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства - в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, активы которых или активы, приобретенные за счет или по указанию которых другими лицами, признаны необоснованными.