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"Сложные люди": Как Пристайко помогал Зеленскому в переговорах

"Сложные люди": Как Пристайко помогал Зеленскому в переговорах
11:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Владимира Зеленского, помощь Вадима Провидении телефонных разговоров была неоценимой.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко помогал ему принимать сложные решения в ходе трудных телефонных разговоров.

Об этом глава государства сообщил во время представления новоназначенного министра под стенами МИД. Президент отметил, что с Пристайко работает уже в течение четырех месяцев и очень доволен его работой.

"Иногда есть сложные решения, сложные разговоры. Были очень сложные звонки - это может такая небольшая тайна - были звонки с очень сложными людьми, и нам нужно было решать в одну секунду. И я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал, и я благодарен ему", - добавил глава государства.

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"Пока ты не разберешься с этой работой на практике... ты никогда не поймешь сложность той или иной профессии, поэтому я действительно благодарен каждому из вас", - обратился Зеленский к украинским дипломатам.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 29 августа поддержала предложенную президентом Украины кандидатуру заместителя руководителя Офиса президента Пристайко на должность министра иностранных дел.

Пристайко с 2017 года был главой Миссии Украины при НАТО, до этого назначения был первым заместителем министра иностранных дел Украины. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

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Верховная Рада, МИД, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко.
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