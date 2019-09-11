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ГРС: Новый законопроект отправит экономику Украины в тень

ГРС: Новый законопроект отправит экономику Украины в тень
11:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:ГРС сделала заявление, что принятие закона №1210 увеличит теневую экономику и коррупцию в Украине.

Государственная регуляторная служба проинформировала правительство и Верховную Раду, что принятие законопроекта №1210 может привести к увеличению теневого сегмента экономики, повышению спроса на услуги конвертационных центров и усиление коррупционной нагрузки на бизнес. В частности, проектом закона в 4 раза увеличиваются штрафы для налогоплательщиков за нарушения в сфере администрирования налогов, вводится ряд новых штрафов, в том числе, за отсутствие регистрации в Едином реестре налоговых накладных налоговой накладных на операции по поставке товаров/услуг, которые освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость, говорится на сайте ГРС. №1210 отменяет персональную ответственность должностного или служебного лица контролирующего органа перед государством в размере выплаченного из бюджета возмещения за неправомерные решения, действия или бездействия этого должностного (служебного) лица.

Зато предполагается возмещать ущерб за счет контролирующих органов при условии доказательства противоправности действий/бездействия и решений контролирующего органа. Одновременно отменяется очередность погашения налогового долга, в соответствии с которой на сегодня средства налогоплательщика идут в первую очередь на погашение долга, во вторую очередь – на уплату штрафа, в третью очередь – на погашение пени.

Следствием этого может стать возвращение практики в первую очередь погашения пени, что создаст искусственные условия для накопления налогового долга налогоплательщиков, а также значительно повысит коррупционную составляющую налогового контроля. К возникновению дополнительных коррупционных рисков могут привести также положение об учете в налоговом учете условий и обстоятельств совершения операции и/или поведения налогоплательщика. При этом, первичные документы будут учитываться при условии, если они не противоречат реальным (фактическим) условиям и обстоятельствам совершения сделки и/или поведению налогоплательщика.

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Аналогичные предостережения касаются также и введения принципа виновной ответственности, согласно которому, в случае выявления нарушений налогоплательщиком налогового законодательства, контролирующим органом устанавливаются обстоятельства выявленных нарушений, подтверждение наличия или отсутствия вины, наличия смягчающих обстоятельств. Положениями №1210 расширяется понятие разумной деловой цели, в результате чего налогоплательщикам теперь придется доказывать, что созданные ими условия для прироста (сохранения) активов в будущем соответствуют разумной экономической причине.

Это положение может создать значительные риски для налогоплательщиков, поскольку отсутствие деловой цели может быть установлено только судом, что может привести к затяжным судебным спорам между налогоплательщиками и контролирующими органами. Отдельные положения законопроекта могут быть использованы как механизм скрытой приватизации целостных имущественных комплексов государственных предприятий, не подлежащих приватизации. Так, №1210 отменяется запрет использовать в качестве источника погашения налогового долга имущество, включенного в состав целостных имущественных комплексов государственных предприятий, не подлежащих приватизации, в том числе казенных предприятий.

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Такое имущество отныне будет разрешено передавать в налоговый залог с последующим получением согласия контролирующего органа на его отчуждение. Среди всех изменений в определение "связанного лица", которые вносятся законопроектом, является попытка сделать связанными по отношению к украинским субъектам хозяйствования независимых иностранных контрагентов – поставщиков товаров (работ, услуг).

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Законопроект переносит учет курсовых разниц налогоплательщика в налоговом учете по налогу на прибыль. Однако курсовые разницы напрямую влияют на финансовый результат деятельности каждого предприятия и признаются доходами и расходами в бухгалтерском учете. Значительное беспокойство бизнес-сообщества вызывают изменения, которые предложили внести в порядок уплаты рентной платы. По предварительной оценке они приведут к увеличению налоговой нагрузки только на металлургическую отрасль в 3-4 раза.

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Верховная Рада, Законопроект, Коррупция, ГРС.
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