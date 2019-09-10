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"Зеленые человечки": Геращенко о депутатах от "Слуги народа"

"Зеленые человечки": Геращенко о депутатах от "Слуги народа"
19:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Заявление Геращенко вызвало бурную реакцию зала.

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала своих коллег от "Слуги народа" "зелеными человечками".

Об этом она заявила с трибуны ВР, передает ТСН.

"Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент.И полностью его перечеркивают", - сказала она.

Заявление Геращенко вызвало бурную реакцию зала

В свою очередь, председатель парламента Дмитрий Разумков резко ответил на ее слова.

"Я думаю, не стоит сравнивать народных депутатов Украины с тем, что наблюдали в 2014 году. Это недопустимо в парламенте нашего государства", - возмутился он.

После этого трибуну окружили представители фракции "Европейская солидарность" и обвинили Разумкова в "преследовании" Геращенко, требуя предоставить ей слово.

"Мы видим в этом сессионном зале, как Верховная Рада независимой Украины превращается в парламент АРК Крым. Сейчас весь мир видит, как оппозицию сначала отсадили на "галерку", потом ее захлопуют и перекрикивают и дальше, даже не приняв еще закон с циничным названием "О противодействии прав народных депутатов о законодательной инициативе", его уже выполняют", - добавила Геращенко под возгласы "Ганьба!".

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Ранее Общественное движение "Чесно" зафиксировало первый случай кнопкодавства в Верховной Раде 9-го созыва. Статью 84 Конституции Украины нарушил внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев. Произошло это на утреннем заседании ВРУ 10 сентября во время голосования за президентский законопроект об импичменте.

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Крым, Ирина Геращенко, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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