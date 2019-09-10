Кулеба прокомментировал назначение соратника Орбана на пост комиссара по расширению ЕС

Новости Украины:Кулеба считает, что в случае утверждения венгра Трочани комиссаром, в портфеле которого будут и отношения с Украиной, тот будет представлять позицию всего ЕС.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба полагает, что в случае утверждения в должности комиссара по вопросам соседства и расширения представителя Венгрии, которая в последние годы блокирует европейскую и евро-атлантическую интеграцию Киева, тот будет представлять позицию всего Европейского союза, а не отдельно взятой страны.

Так он во вторник в Брюсселе прокомментировал журналистам сообщение о том, что бывший министр юстиции Венгрии Ласло Трочани (László Trócsányi) предложен на эту должность.

"Во-первых, это дело ЕС, кого они назначают на какую должность. Во-вторых, любой комиссар после назначения становится представителем всего ЕС, а не только одной страны. В-третьих, по моему глубокому убеждению, мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией", - заявил Кулеба.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что Венгрия – "наш партнер и сосед, и мы должны договориться, не переступая наших красных линий и защищая наши национальные интересы".

Кулеба стал первым представителем нового украинского правительства, который посетил Брюссель после формирования нового Кабинета министров Украины.