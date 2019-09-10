Скачать
Вторник, 10.09.2019
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Всему свое время
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Всему свое время
"Я никогда не удивляюсь": Помпео прокомментировал отставку Болтона
"Я никогда не удивляюсь": Помпео прокомментировал отставку Болтона
Украина 0:2 Нигерия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Украина 0:2 Нигерия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания
Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания

Кулеба прокомментировал назначение соратника Орбана на пост комиссара по расширению ЕС

Кулеба прокомментировал назначение соратника Орбана на пост комиссара по расширению ЕС
22:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кулеба считает, что в случае утверждения венгра Трочани комиссаром, в портфеле которого будут и отношения с Украиной, тот будет представлять позицию всего ЕС.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба полагает, что в случае утверждения в должности комиссара по вопросам соседства и расширения представителя Венгрии, которая в последние годы блокирует европейскую и евро-атлантическую интеграцию Киева, тот будет представлять позицию всего Европейского союза, а не отдельно взятой страны.

Так он во вторник в Брюсселе прокомментировал журналистам сообщение о том, что бывший министр юстиции Венгрии Ласло Трочани (László Trócsányi) предложен на эту должность.

"Во-первых, это дело ЕС, кого они назначают на какую должность. Во-вторых, любой комиссар после назначения становится представителем всего ЕС, а не только одной страны. В-третьих, по моему глубокому убеждению, мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией", - заявил Кулеба.

Политикой расширения ЕС будет заниматься венгерский еврокомиссар

Вице-премьер-министр подчеркнул, что Венгрия – "наш партнер и сосед, и мы должны договориться, не переступая наших красных линий и защищая наши национальные интересы".

Кулеба стал первым представителем нового украинского правительства, который посетил Брюссель после формирования нового Кабинета министров Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Еврокомиссия, Венгрия, Дмитрий Кулеба, Ласло Трочани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иск Портнова: у Порошенко заявили об отводе судьи
02 Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: приметы и суеверия
03 Маникюр 2019: идеи крутого дизайна, который в тренде этой осенью (Фото)
04 Именины (День Ангела) Анны: значение имени и поздравление
05 Презентация Apple 2019: чего ожидать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский встретился с Коломойским
Зеленский встретился с Коломойским
Объединение &quot;Равные возможности&quot; возобновит работу в Раде
Объединение "Равные возможности" возобновит работу в ВР
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Затмила всех: Кейт Миддлтон очаровала нежным образом
Затмила всех: Кейт Миддлтон очаровала нежным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь