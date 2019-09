Политикой расширения ЕС будет заниматься венгерский еврокомиссар

В новом составе Европейской комиссии вопросами европейской политики соседства и переговоров о расширении будет заниматься венгерский еврокомиссар Ласло Трочани.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила следующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе новый состав ЕК.

Трочани был министром юстиции правительства Виктора Орбана с 2014 года до его избрания в Европарламент в этом году. Как министр юстиции он внес несколько законов, которые привели к судебным искам Европейской комиссии против Венгрии.

Он, в частности, стоял за законами, криминализующими помощь беженцам в Венгрии, созданием венгерских лагерей для искателей убежища. Трочани также причастен к мерам, которые привели к тому, что Центральноевропейский университет был вынужден покинуть Будапешт.

"Портфель расширения и соседства отдали венгру Ласло Трочани. Спорно", - написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

enlargement and neighbourhood portfolio to the Hungarian Laszlo Trocsanyi. controversial. #Ukraine #Moldova #Belarus #Georgia #Armenia #Azerbaijan #WesternBalkans

