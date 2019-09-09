Скачать
Понедельник, 09.09.2019
Рябошапка: Мы предлагаем повысить оклады для прокуроров
Рябошапка: Мы предлагаем повысить оклады для прокуроров
Стефанчук провел встречу с главой МИД Молдовы: Что обсуждали
Стефанчук провел встречу с главой МИД Молдовы: Что обсуждали
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
На фестивале Ars Electronica оркестр сыграл симфонию, дописанную ИИ
На фестивале Ars Electronica оркестр сыграл симфонию, дописанную ИИ

"Провокация": В ЕП отреагировали на выдвижение венгерского кандидата в Еврокомиссия

"Провокация": В ЕП отреагировали на выдвижение венгерского кандидата в Еврокомиссия
19:31 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Евродепутат от Нидерландов считает, что кандидат в Еврокомиссию от Венгрии – это провокация.

Ласло Трочани, кандидат Венгрии в Европейской комиссии, столкнется с "очень тяжелым испытанием" в Европейском парламенте, заявила нидерландская либеральная евродепутатка Софи ин'т Велд, также назвав его выдвижения "провокацией".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Трочани был министром юстиции в правительстве Виктора Орбана с 2014 года до его избрания в Европарламент в этом году. Как министр юстиции он внес несколько законов, которые привели к судебным искам Европейской комиссии против Венгрии.

Он, в частности, стоял за законами, криминализующими помощь беженцам в Венгрии, созданием венгерских лагерей для просителей убежища. Трочани также причастен к мерам, которые привели к тому, что Центральноевропейский университет был вынужден покинуть Будапешт.

Как известно, следующая руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила предварительный перечень будущих еврокомиссаров, предоставленный ей Советом ЕС.

Миссия Европарламента приедет в Украину: О чем Разумков хочет поговорить с Коксом

Теперь Совет ЕС должен утвердить этот список в соответствии со статьей 17 (7) Договора о Европейском Союзе, после чего он будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

10 сентября избранный президент ЕК Урсула фон дер Ляйен объявит о распределении портфелей и о том, как она намерена организовать работу следующей Европейской комиссии.

В отношении кандидата от Польши в Еврокомисию начато расследование

Затем Европейский парламент должен дать свое согласие на состав всей комиссии, включая президента и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности. Этому предшествуют слушания будущих комиссаров в соответствующих парламентских комитетах. Как только Европейский парламент дает свое согласие, Европейский совет официально назначает Европейскую комиссию в соответствии со статьей 17 Договора о ЕС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Еврокомиссия, Венгрия, Европарламент, Софи Инт Велд, Ласло Трочани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Одной рукой отправлю в нокаут": обидчик Кличко пригрозил Усику
02 Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
03 Как распознать рак легких: тревожные симптомы
04 Названы явные признаки алкоголизма
05 Маникюр 2019: повседневные варианты дизайна ноготков (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прокуратура хочет вызвать Сенцова на допрос
Прокуратура хочет вызвать Сенцова на допрос
В СНБО подытожили встречу с главой МИД Молдовы
В СНБО подытожили встречу с главой МИД Молдовы
Похолодания не ждите: прогноз погоды на завтра, 10 сентября
Похолодания не ждите: прогноз погоды на 10 сентября
Королева Великобритании на Играх горцев: яркий наряд Ее Величества
Королева Великобритании на Играх горцев: яркий наряд Ее Величества
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь