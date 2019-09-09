"Провокация": В ЕП отреагировали на выдвижение венгерского кандидата в Еврокомиссия

Новости мира:Евродепутат от Нидерландов считает, что кандидат в Еврокомиссию от Венгрии – это провокация.

Ласло Трочани, кандидат Венгрии в Европейской комиссии, столкнется с "очень тяжелым испытанием" в Европейском парламенте, заявила нидерландская либеральная евродепутатка Софи ин'т Велд, также назвав его выдвижения "провокацией".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Трочани был министром юстиции в правительстве Виктора Орбана с 2014 года до его избрания в Европарламент в этом году. Как министр юстиции он внес несколько законов, которые привели к судебным искам Европейской комиссии против Венгрии.

Он, в частности, стоял за законами, криминализующими помощь беженцам в Венгрии, созданием венгерских лагерей для просителей убежища. Трочани также причастен к мерам, которые привели к тому, что Центральноевропейский университет был вынужден покинуть Будапешт.

Как известно, следующая руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила предварительный перечень будущих еврокомиссаров, предоставленный ей Советом ЕС.

Теперь Совет ЕС должен утвердить этот список в соответствии со статьей 17 (7) Договора о Европейском Союзе, после чего он будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

10 сентября избранный президент ЕК Урсула фон дер Ляйен объявит о распределении портфелей и о том, как она намерена организовать работу следующей Европейской комиссии.

Затем Европейский парламент должен дать свое согласие на состав всей комиссии, включая президента и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности. Этому предшествуют слушания будущих комиссаров в соответствующих парламентских комитетах. Как только Европейский парламент дает свое согласие, Европейский совет официально назначает Европейскую комиссию в соответствии со статьей 17 Договора о ЕС.