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Кулеба: с Венгрией следует договариваться, уважая взаимные национальные интересы

Кулеба: с Венгрией следует договариваться, уважая взаимные национальные интересы
04:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Министерство иностранных дел Украины выразило протест венгерскому дипломату из-за заявления о "гражданской войне" в Украине.

Украина должна приложить усилия, чтобы решить фундаментальные проблемы с Венгрией, не пересекая «красные линии» собственных национальных интересов. Об этом в Брюсселе на встрече с прессой заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Так чиновник ответил на вопрос журналистов, обеспокоена ли Украина назначением экс-министра юстиции Венгрии Ласло Трочани на должность еврокомиссара по вопросам партнерства и расширения ЕС.

«Во-первых, это дело Европейского Союза, кого они на какую должность назначают. Во-вторых, любой еврокомиссар автоматически является представителем интересов всего Союза, а не только одной страны. Третье, - по моему глубокому убеждению, мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией, не пересекая наши «красные линии», защищая наш национальный интерес. Это ключевое», - подчеркнул вице-премьер.

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Он добавил, что Венгрию не надо воспринимать, словно какого-то «демона» в Европейском Союзе, который выступает против нас.

«Это страна, которая имеет свои национальные интересы, как и мы имеем свои национальные интересы. Мы должны с ними договориться, потому что в значительной степени наши интересы совпадают», - сказал Дмитрий Кулеба.

В МИД сообщили, что представитель правительства Венгрии Тристан Азбей использовал недопустимую риторику в своем выступлении, в частности относительно «кризиса гражданской войны» в Украине.

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Украина, Венгрия, Дмитрий Кулеба, Взаимные национальные интересы.
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