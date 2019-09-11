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Богдан в шутку прокомментировал поездку в Сен-Тропе фотографией с наручниками

Богдан в шутку прокомментировал поездку в Сен-Тропе фотографией с наручниками
05:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Богдан разместил в Facebook фото, на котором его якобы арестовывает французский жандарм.

Глава Офиса Президента Андрей Богдан прокомментировал свою поездку на свадьбу в Сен-Тропе шутливым фото с наручниками.

"А еще в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку. И Баканов тоже был", - подписал глава ОП фотографию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Богдан не имел права быть в Сен-Тропе на День Независимости.

"Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации. Как один из реальных мощных людей во власти, он не имеет права на День Независимости твоей страны в Сен-Тропе гулять. Нарушал ли он закон? Не все меряется законами", - сказал Президент.

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Зеленский пояснил, что за несколько дней до поездки в Сен-Тропе Богдан ушел в отпуск и был приглашен на свадьбу товарища. Как сообщалось, на День Независимости Украины Андрей Богдан присутствовал на свадьбе друзей-юристов в Сен-Тропе.

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Сен-Тропе, Андрей Богдан, Фотография с наручниками, Комментарии Богдана.
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