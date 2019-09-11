Гончарук собирает заседание Кабмина

Новости Украины:11 сентября в 11 часов, состоится заседание Кабмина в новом формате, чиновникам необходимо рассмотреть несколько проектов постановлений.

Заседание правительства состоится 11 сентября в 11 часов.

Об этом сообщается на сайте Правительственного портала, где опубликована повестка дня заседания.

Чиновники планируют рассмотреть проекты постановлений о внесении изменений в пункт 23 Порядка проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики и по вопросу использования средств в рамках реализации совместного с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком проекта "Продление третьей линии метрополитена в г. Харьковеˮ.

Кроме этого, Кабмин рассмотрит проект распоряжения об одобрении основных направлений деятельности акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украиниˮ на 2019-2023 годы.

Также отмечается, что по результатам заседания правительства состоится брифинг в пресс-центре Кабмина.

2 сентября Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что работа Кабмина в новом формате предусматривает проведение заседаний в закрытом режиме, а общение чиновников со СМИ относительно принятых решений будет происходить в пресс-центре.