Зеленский лишил дипранга Арьева, Герасимова и Логвинского

Новости Украины:Владимир Зеленский отменил указ Петра Порошенко.

Президент Владимир Зеленский отменил решение о присвоении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Владимиру Арьеву, Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому.

Соответствующий указ №680/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Отменить как такие, которые изданы безосновательно: Указ Президента Украины от 18 мая 2019 года № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, касающейся присвоения дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла В.Арьеву и А.Герасимову", - отмечается в документе.

Артур Герасимов

Владимир Арьев

Президент также отменил указ от 19 мая 2019 года № 298 о присвоении ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Георгию Логвинскому.