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Зеленский лишил дипранга Арьева, Герасимова и Логвинского

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Зеленский лишил дипранга Арьева, Герасимова и Логвинского
11:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Владимир Зеленский отменил указ Петра Порошенко.

Президент Владимир Зеленский отменил решение о присвоении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Владимиру Арьеву, Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому.

Соответствующий указ №680/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Отменить как такие, которые изданы безосновательно: Указ Президента Украины от 18 мая 2019 года № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, касающейся присвоения дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла В.Арьеву и А.Герасимову", - отмечается в документе.

Артур Герасимов

Владимир Арьев

Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак

Президент также отменил указ от 19 мая 2019 года № 298 о присвоении ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Георгию Логвинскому.

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Дипломаты, Владимир Арьев, Владимир Зеленский, Артур Герасимов, Георгий Логвинский.
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