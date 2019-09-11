Скачать
Среда, 11.09.2019
Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак
Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак
"Пример мужества": Порошенко встретился с Сущенко (Фото)
"Пример мужества": Порошенко встретился с Сущенко (Фото)
"Мне тяжело": Ломаченко сделал шокирующее признание
"Мне тяжело": Ломаченко сделал шокирующее признание
Интересные советы, которые помогут начинающему туристу в аэропорту
Интересные советы, которые помогут начинающему туристу в аэропорту

Вакарчук: Необходимо обсудить внешнюю политику на закрытом заседании

Вакарчук: Необходимо обсудить внешнюю политику на закрытом заседании
12:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Святослав Вакарчук призывает членов комитета собраться на закрытом заседании и обговорить внешнюю политику Украины.

Член Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предлагает созвать закрытое заседание, чтобы обсудить вопросы участия Украины в сессиях ПАСЕ и стратегии внешней политики в целом.

Об этом он заявил с трибуны парламента в среду.

"Мы требуем созвать специальное закрытое заседание профильного комитета, на которое пригласить вице-премьера по вопросам евроинтеграции, министра иностранных дел, представителя Офиса Президента, который занимается этими вопросами, а также всех членов делегации ПАСЕ, которых делегировали фракции, для того чтобы обсудить эти вопросы, разработать общую позицию и наконец ответить на многие конкретные вопросы: формируем мы или нет делегацию в ПАСЕ, принимаем ли мы участие в следующей сессии, как мы координируем наши действия с коллегами из других стран, которые поддержали нас на минувшей сессии и ждут от нас четких ответов и деклараций", - отметил Вакарчук.

По его словам, уже в течение многих недель деятельности Президента Украины Владимира Зеленского проходят международные переговоры, однако до сих пор не была озвучена стратегия власти относительно международной политики Украины, прежде всего об отношениях с Российской Федерацией как страной-агрессором.

В то же время Вакарчук акцентировал на том, что перед потенциальной встречей в "нормандском формате" понимание стратегии Украины является очень важным.

Рада одобрила законопроект о габаритно-весовом контроле

"Будет ли она меняться по сравнению с той, которая была при предыдущей власти? Если да, то каковы новые подходы? Если Президент называет встречи прорывными, то в чем этот прорыв и на какие компромиссы мы должны идти?", - спросил лидер партии "Голос".

"Голос" поддерживает Кличко в конфликте с Офисом президента

Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие в переговорах в "нормандском формате" уже в этом месяце.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ПАСЕ, ЕС, Голос, Святослав Вакарчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы
03 Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
04 С 1 октября начнет действовать новый тариф НЭК "Укрэнерго"
05 Гороскоп на завтра, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук собирает заседание Кабмина
Гончарук собирает заседание Кабмина
Теплая осень, но готовимся к похолоданию: прогноз погоды 11 сентября
Последнее тепло: погода 11 сентября
Меркель: Мы видим первые шаги Зеленского
Меркель: Мы видим первые шаги Зеленского
&quot;Мисс Украина 2019&quot;: полный список состава жюри (Фото)
"Мисс Украина 2019": полный список состава жюри (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь