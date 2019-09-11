Вакарчук: Необходимо обсудить внешнюю политику на закрытом заседании

Новости Украины:Святослав Вакарчук призывает членов комитета собраться на закрытом заседании и обговорить внешнюю политику Украины.

Член Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предлагает созвать закрытое заседание, чтобы обсудить вопросы участия Украины в сессиях ПАСЕ и стратегии внешней политики в целом.

Об этом он заявил с трибуны парламента в среду.

"Мы требуем созвать специальное закрытое заседание профильного комитета, на которое пригласить вице-премьера по вопросам евроинтеграции, министра иностранных дел, представителя Офиса Президента, который занимается этими вопросами, а также всех членов делегации ПАСЕ, которых делегировали фракции, для того чтобы обсудить эти вопросы, разработать общую позицию и наконец ответить на многие конкретные вопросы: формируем мы или нет делегацию в ПАСЕ, принимаем ли мы участие в следующей сессии, как мы координируем наши действия с коллегами из других стран, которые поддержали нас на минувшей сессии и ждут от нас четких ответов и деклараций", - отметил Вакарчук.

По его словам, уже в течение многих недель деятельности Президента Украины Владимира Зеленского проходят международные переговоры, однако до сих пор не была озвучена стратегия власти относительно международной политики Украины, прежде всего об отношениях с Российской Федерацией как страной-агрессором.

В то же время Вакарчук акцентировал на том, что перед потенциальной встречей в "нормандском формате" понимание стратегии Украины является очень важным.

"Будет ли она меняться по сравнению с той, которая была при предыдущей власти? Если да, то каковы новые подходы? Если Президент называет встречи прорывными, то в чем этот прорыв и на какие компромиссы мы должны идти?", - спросил лидер партии "Голос".

Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие в переговорах в "нормандском формате" уже в этом месяце.