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Рада одобрила законопроект о габаритно-весовом контроле

Рада одобрила законопроект о габаритно-весовом контроле
12:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутаты девятого созыва приняли в целом законопроект, который вводит автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового режима.

Верховная Рада рассмотрела в первом чтении и приняла в целом законопроект, который вводит возможность фиксации в автоматическом режиме нарушений габаритно-весового режима, а также устанавливает ответственность водителей за невыполнение требований уполномоченных лиц Укртрансбезопасности об остановке транспортного средства. За данное решение проголосовал 331 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат Александр Кубраков, докладывая по законопроекту №1047, сообщил, что принятие документа позволит сохранить дороги общего пользования.

"Принятие законопроекта позволит закрепить законодательно возможность фиксации нарушений в автоматическом режиме, предусмотреть градацию штрафных санкций, конкретизировать лиц, которые будут нести административную ответственность за правонарушение и установит ответственность водителей за невыполнение требований уполномоченных лиц Укртрансбезопасности об остановке транспортного средства", - отметил он.

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Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается внести ряд изменений, которые законодательно закрепят возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

"Проектом закона предусматривается, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в пояснительной записке.

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Также, предполагается, что административно-хозяйственные штрафы за нарушение законодательства об автомобильном транспорте зачисляются в Государственный дорожный фонд Украины.

Ранее, "Укравтодор" сообщил о планах в 2020 году установить 200-250 систем автоматического взвешивания тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах Украины. В июле 2018 года Всемирный банк объявил тендер на закупку 10 весовых комплексов в движении (Weight in motion) для Государственной службы Украины по безопасности на транспорте на сумму 4,9 млн долл.

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Верховная Рада, Законопроект, Укравтодор, Александр Кубраков.
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