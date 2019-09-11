Депутаты призвали СБУ и СНБО противодействовать сепаратизму за Западе Украины

Новости Украины:В "Евросолидарности" просят СБУ и СНБО противодействовать настроениям сепаратизма на Западе Украины.

Во фракции "Европейская солидарность" призывают СБУ и СНБО противодействовать настроениям сепаратизма на Западной Украине.

"Президент Чехии Милош Земан принял делегацию Всемирной совета подкарпатских русинов, и они обсуждали автономию украинского Закарпатья. Эта организация имеет прямые контакты с Российской Федерацией, которая использует эту организацию для дестабилизации ситуации на западе Украины, и я прошу Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны сделать все возможное, чтобы предотвратить сепаратистские настроения на западе Украины", - сказала София Федина на утреннем пленарном заседании ВР.

Она также высказала обеспокоенность, что в последнее время тема временно оккупированного Россией Крыма не поднимается на международных переговорах.

"В ходе многих переговорах Крым даже не упоминается, и мы требуем, чтобы Крым был позиционирован в каждой позиции, поскольку борьба за Крым - это борьба за Украину", - подчеркнула Федина.

Она напомнила о проведённых в воскресенье нелегитимных выборах в местные органы власти в Крыму.