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Депутаты призвали СБУ и СНБО противодействовать сепаратизму за Западе Украины

Депутаты призвали СБУ и СНБО противодействовать сепаратизму за Западе Украины
12:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В "Евросолидарности" просят СБУ и СНБО противодействовать настроениям сепаратизма на Западе Украины.

Во фракции "Европейская солидарность" призывают СБУ и СНБО противодействовать настроениям сепаратизма на Западной Украине.

"Президент Чехии Милош Земан принял делегацию Всемирной совета подкарпатских русинов, и они обсуждали автономию украинского Закарпатья. Эта организация имеет прямые контакты с Российской Федерацией, которая использует эту организацию для дестабилизации ситуации на западе Украины, и я прошу Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны сделать все возможное, чтобы предотвратить сепаратистские настроения на западе Украины", - сказала София Федина на утреннем пленарном заседании ВР.

Она также высказала обеспокоенность, что в последнее время тема временно оккупированного Россией Крыма не поднимается на международных переговорах.

Земан согласился помочь русинам Закарпатья получить статус автономии

"В ходе многих переговорах Крым даже не упоминается, и мы требуем, чтобы Крым был позиционирован в каждой позиции, поскольку борьба за Крым - это борьба за Украину", - подчеркнула Федина.

Она напомнила о проведённых в воскресенье нелегитимных выборах в местные органы власти в Крыму.

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ЕС, Запад, Милош Земан, Сепаратизм, Автономия, София Федина.
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