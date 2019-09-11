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Приватизация по новым правилам: Рада отменила специальные комиссии

Приватизация по новым правилам: Рада отменила специальные комиссии
12:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Раде решили ликвидировать комиссии по приватизации, поскольку она противоречит Конституции Украины.

Парламент принял в целом законопроект, который ликвидирует специальную временную комиссию по вопросам приватизации при Верховной Раде, поскольку создание такого органа противоречит Конституции Украины.

За принятие законопроекта "О внесении изменения в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" проголосовали 313 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, докладывая по законопроекту №1037, сообщил, что нормы Конституции не предусматривают право Верховной Рады создавать такую комиссию.

"Ни одна норма Конституции не предусматривает право Верховной Рады создавать специальную временную комиссию по вопросам приватизации, как это предусмотрено законом о приватизации государственного и коммунального имущества. Поэтому, встал вопрос, что эту комиссию необходимо ликвидировать, а полномочия этой комиссии будет выполнят соответствующий комитет, к полномочиям которого будут отнесены, в том числе, вопросы управления госимуществом и вопросы приватизации, то есть Комитет по вопросам экономического развития", - сказал он.

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В свою очередь, член Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что последний раз эта комиссия собиралась в июле 2018 года, что ставит под сомнение эффективность этой комиссии и факт ее существования.

"Мы говорим не просто о ликвидации, мы говорим о более эффективных государственных органах. Предложение ликвидировать комиссию также подкреплено положениями законодательства Украины", - сказал он. В результате, депутаты приняли закон с необходимыми технико-юридическими правками.

В декабре 2014 года по предложению народных депутатов Закон Украины ”О приватизации государственного имущества” был дополнен пунктом об образовании специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

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Верховная Рада, Приватизация, Законопроект, ВР, Дмитрий Наталуха.
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