Разумков дал комментарий о кнопкодавстве в ВР

Новости Украины:Дмитрий Разумков отметил первый случай нарушения правил принятия законов в ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о первом случае кнопкодавства в ВР нынешнего созыва внефракционным депутатом Александром Ковалевым.

На заседании парламента Разумков отметил, что вчера на утреннем заседании ВР во время голосования за президентский законопроект об импичменте Общественным движением "Чесно" зафиксирован первый случай кнопкодавства. Он отметил, что после принятия парламентом законов, которые введут наказание за кнопкодавство, такие случаи будут недопустимы.

Разумков сообщил, что кнопкодавством занимался народный депутат Украины, мажоритарщик-самовыдвиженец Александр Ковалев. "Хочу заметить, что такие действия являются недопустимыми", - подчеркнул он. Председатель ВР выразил надежду, что в парламенте это больше не повторится. Ряд депутатов из фракции "Европейская солидарность" начали выкрикивать, что необходимо переголосование за законопроект.

Разумков отметил, что такое переголосование не нужно и напомнил депутатам этой фракции, что в предыдущем парламенте они не замечали таких случаях.