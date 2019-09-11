Названо имя нового замминистра экономразвития

Новости Украины:Кабмин назначил госуполномоченную АМКУ Панаиотиди замминистра экономразвития.

Сегодня Кабинет министров Украины назначил Светлану Панаиотиди на должность заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Панаиотиди отметила, что внедрение антимонопольных политик является очень ответственной сферой.

Также она надеется на создание сильной конкурентоспособной экономики в стране.

"Опыт и знания, которые я получила в должности государственной уполномоченного АМКУ за последние четыре года, в сочетании с опытом и знаниями нашей действительно сильной команды Министерства, дает мне веру в нашу способность создавать сильную конкурентоспособную экономику", - добавила новоизбранная замминистр экономразвития.