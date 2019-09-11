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Новые назначения: в Кабмине назвали имена новых замминистров здравоохранения

Новые назначения: в Кабмине назвали имена новых замминистров здравоохранения
18:06 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Кабмин назначил заместителей министра здравоохранения Украины.

Кабинет министров Украины назначил четырех заместителей министра здравоохранения, сообщается на сайте правительства в среду.

Согласно сообщению, первым замминистром стал гендиректор медицинской компании "Мій лікар" ("Мой врач") Андрей Семиволос, замминистром по вопросам европейской интеграции стала владелец ООО "Здоровье нации" Елена Симоненко. Также заместителями министра назначены хирург Национального института хирургии и трансплантологии им.А.Шалимова Михаил Загрийчук и руководитель медицинского центра сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO) Младена Качурец.

Согласно обнародованной информации на сайте НАПК, Семиволос задекларировал квартиру в Киеве (76,5м²), автомобиль "Фольксваген тигуан" 2010 года выпуска, а также является конечным бенефициаром БО "Украинский открытый медицинский фонд".

Согласно декларации, Симоненко является конечным бенефициаром ООО "Здоровье нации" и ООО "Строй капитал".

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Михаил Загрийчук задекларировал две квартиры в Киеве площадью 69,5м² и 42,8м², нежилое помещение в Крюковщине (Киевской обл.) площадью 52,5 м², два земельных участка (144м² и 1000 м²) и дом (168,5м²) в Вышгороде (Киевская обл.), земельный участок и дачу в Хотяновке (Киевская обл.) площадью 397м² и 31,8м² соответственно. Кроме того, задекларировал два автомобиля Mercedes-Benz, $63тыс. и 430 тыс. грн.

Качурец задекларировала квартиру и нежилое помещение в Ивано-Франковске площадью 71,7м² и 16,3м² соответственно, а также автомобиль Hyundai и $10 тыс.

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Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, МОЗ, Зоряна Скалецкая, Андрей Семиволос, Елена Симоненко, Михаил Загрийчук, Младена Качурец.
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