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Геращенко: Делегация в ПАСЕ сформирована

Геращенко: Делегация в ПАСЕ сформирована
16:30 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твитер

Новости Украины:Ирина Геращенко сделала заявление, что делегация ПАСЕ в составе из 14 народных депутатов уже собрана.

Парламент сформировал постоянную делегацию депутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом сказала член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко в комментарии "Интерфакс-Украина".

По словам Геращенко, в составе делегации 14 народных депутатов (7 членов и 7 заместителей. - Ред.) из фракции "Слуга народа", по два от фракций "Оппозиционная платформа за жизнь", "Родина", "Европейская солидарность", "Голос "и группы" За будущее ".

Член профильного комитета Мария Ионова сообщила, что руководитель делегации пока не выбран, главу делегации выбирают ее члены.

Отметим, что 12 сентября комитет ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации будет рассматривать отчет о нарушении прав крымских татар в оккупированном Крыму. Рассмотрение документа запланировано на осеннюю сессию и состоится 2 октября.

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Следует также отметить, что в комитет вошли представители России, делегацию которой вернули в ПАСЕ.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ в заключении Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с голосами крымчан.

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В начале сентября Россия выплатила Совете Европы задолженность по 2017-2018 годы по вкладам в бюджет организации.

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Верховная Рада, ПАСЕ, ЕС, Ирина Геращенко.
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