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Зеленский и Макрон подружились: подробности

Зеленский и Макрон подружились: подробности
20:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Посол Франции в Украине считает, что между Зеленским и Макроном установилась дружеская связь.

Между президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном установились дружеские отношения, и взаимодействие двух стран в настоящее время основано на взаимной симпатии и дружбе, отмечает посол Франции в Украине Этьен де Понсен (Etienne de Poncins).

"Вам известно о дружеской связи, которая установилась между президентом Зеленским и президентом Макроном. И можно сказать, что мы сегодня находимся в стадии взаимной симпатии и дружбы как на уровне руководителей наших государство, так и, конечно двух наших народов", - сказал он журналистам в среду в Киеве после возложения цветов к Стене памяти погибших за Украину в 2014-2017 годах возле Михайловского собора.

Посол указал, что этим жестом хотел выразить симпатию и поддержку украинскому народу, и почтить память "тех 13-14 тысяч украинцев, это те цифры, которые фигурируют сегодня, которые погибли в рамках того конфликта, который, к сожалению, длится до сих пор на востоке Украины". Он отметил, что только в августе этого года на востоке Украины погибли 13 человек.

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Говоря о недавнем взаимном освобождении удерживаемых лиц между Украиной и Россией, Этьен де Понсен подчеркнул, что президент Макрон занимал последовательную и активную позицию по этому вопросу, и это было "очень волнительным моментом".

Новоназначенный посол также рассказал, что за время своей миссии намерен активно ездить по регионам Украины, планирует посетить Одессу, Мариуполь, с которым в последние годы у Франции установились очень тесные связи, Львов, Харьков и другие города.

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Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Этьен де Понсен.
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