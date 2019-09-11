Зеленский - о желании проведения саммита "нормандской четверки"

Новости Украины:Зеленский выразил надежду на скорейшее проведение встречи в "Нормандском формате".

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на проведение встречи глав государств "Нормандского формата" в Париже уже в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба президента, об этом он сказал в среду после принятия верительных грамот от нового посла Франции в Украине Этьена де Понсена.

"Глава государства отметил роль Франции в рамках Нормандского формата и выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Зеленский также обсудил с послом Франции дальнейшую активизацию политического диалога и двустороннего экономического сотрудничества. Достигнута договоренность о принятии в ближайшее время конкретных шагов для этого.