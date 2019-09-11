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Зеленский поблагодарил Нидерланды за позицию по вопросам обмены удерживаемыми и MH17

Зеленский поблагодарил Нидерланды за позицию по вопросам обмены удерживаемыми и MH17
23:03 Ср, 11 Сентябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе освобождения удерживаемых лиц и готовность наказать виновных в трагедии MH17.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, которое произошло 7 сентября, и готовность наказать виновных в трагедии рейса MH17.

Как сообщает пресс-служба президента, в среду после принятия верительных грамот от посла Нидерландов в Украине Йоганнеса Германна Адриануса де Мола Зеленский проинформировал его о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также о произведенном Украиной и РФ 7 сентября взаимном освобождении удерживаемых лиц.

"Президент Украины выразил благодарность нидерландской стороне за конструктивную позицию в этом вопросе и готовность должным образом наказать виновных в том, что был сбит самолет рейса МН-17", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня Зеленский принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств: Эстонской Республики - Каймо Кууска, Французской Республики - Этьена де Понсена, Республики Австрия - Гернота Пфандлера, Королевства Нидерландов - Иоганнеса Германна Адриануса де Мола, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Мелинды Симмонс

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Нидерланды, Владимир Зеленский, MH17, Обмен пленными, Иоганнес Германн Адрианус де Мол.
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