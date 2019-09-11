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Зеленский обсудил Brexit с послом Великобритании

Зеленский обсудил Brexit с послом Великобритании
23:23 Ср, 11 Сентябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс важность переговоров о новом соглашении между странами, которое будет определять их взаимоотношения после Brexit.

Как сообщает пресс-служба президента, в среду после принятия верительных грамот в разговоре с послом Зеленский выразил благодарность за помощь в проведении реформ и укреплении обороноспособности украинского государства.

Отмечена высокая интенсивность политического диалога, в частности на уровне лидеров двух стран.

"Речь шла также о важности продолжения переговоров по новому соглашению между Украиной и Великобританией, которое будет определять политические и экономические отношения между двумя странами после выхода Великобритании из ЕС", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, как сообщает британское посольство в Украине, посол Симмонс отметила, что с нетерпением ожидает встречи с Зеленским в Великобритании позднее в 2019 году, чтобы обсудить движение Украины и рассмотреть, как Соединенное Королевство может и в дальнейшем поддержать президента в осуществлении амбициозной программы развития Украины.

Послы пяти стран предоставили Зеленскому верительные грамоты

Она подчеркнула, что Великобритания остается надежным другом и партнером Украины на пути реформ, а также в усилиях по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

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Великобритания, Владимир Зеленский, Brexit, Мелинда Симмонс.
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