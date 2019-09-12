В "Слуге народа" нашли кнопкодава (Видео)

Новости Украины:Первым кнопкодавом новой Рады оказался депутат от "Слуги народа".

Движение ЧЕСТНО назвало первым кнопкодавом в Верховной Раде 9-го созыва депутата от "Слуги народа".

Нарушителем стал нардеп от "Слуги народа" Сергей Литвиненко, сообщает общественное движение.

"10 сентября Движение ЧЕСНО сообщило о первом зафиксированом факте неличного голосования в парламенте 9-го созыва: Конституцию нарушил внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец с Донетчины Александр Ковалев. Однако, как выяснилось впоследствии, первое кнопкодавство в новой ВРУ произошло неделей ранее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушителем оказался нардеп от "Слуги народа", мажоритарщик по округу №156 на Ривненщине (Березновский, Костопольский и Сарненский районы) Сергей Литвиненко.

"Он кнопкодавил, вероятнее всего, за другого "слугу"-мажоритарщика Александра Скичко (округ №197, Черкасская область). Фраза "вероятнее всего" означает, что это место официально закреплено за Скичко, однако есть вероятность, что в слоте его пульта могла находиться карта другого депутата". - отметили в ЧЕСНО.

Как отмечается, факт нарушения Конституции, который был зафиксирован благодаря трансляции "Радио Свобода", имел место 3 сентября в 17:52, во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направления в Конституционный суд (постановление №1016/П).

Ранее ЧЕСНО в Telegram сообщили, что герой их предыдущего материала о кнопкодавстве Александр Ковалев угрожал журналисту ЧЕСНО. В свою очередь в организации отметили, что готовят заявление в правоохранительные органы.