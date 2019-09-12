Еще одного депутата от "Слуги народа" заметили за кнопкодавством (Видео)

Новости Украины:Движение "Честно" выявило еще одного кнопкодава в Раде.

Журналисты Движения "Честно" заявляют о третьем факте неперсонального голосования за две недели работы парламента нового созыва.

Об этом сообщает сайт "Честно".

"Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании отреагировал на факт кнопкодавства внефракционного мажоритарщика с Донетчины Александра Ковалева. Спикер назвал действия нардепа "недопустимыми" и выразил надежду, что после принятия необходимых законов это явление исчезнет из парламента. А уже менее чем через час после выступления Разумкова Движение "Честно" поймало на неличном голосовании депутата от "Слуги народа" Елену Копанчук. Это уже третий факт кнопкодавства в ВРУ 9-го созыва и второй - среди "слуг" за две недели работы новоизбранного парламента", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Елена Копанчук - мажоритарщица "Слуги народа" по округу №189 в Хмельницкой области. Факт неперсонального голосования зафиксирован 11 сентября в 13:32 - за законопроект о внесении изменений в закон "О строительных нормах" относительно совершенствования нормирования в строительстве" за основу.

"И Президент, и спикер обещали нам, что такого позорного явления, как кнопкодавство в Верховной Раде 9-го созыва не будет. Что видим сейчас? За две недели работы парламента - три кнопкодава, и это только те факты, которые удалось зафиксировать. Требуем найти техническое решение проблемы кнопкодавства - либо сенсорная, либо биометрическая кнопка. Только наказание, как предлагают в ВРУ, проблемы не решит. Кто будет фиксировать нарушения? Как будут привлекать к ответственности? Потому что когда журналисты снимают кнопкодавов, они получают от них угрозы",- констатировала координатор Движения "Честно" Вита Думанская.