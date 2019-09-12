Скачать
Четверг, 12.09.2019
Еще одного депутата от "Слуги народа" заметили за кнопкодавством (Видео)
Еще одного депутата от "Слуги народа" заметили за кнопкодавством (Видео)
Порошенко поговорил с Тейлором о роспуске ЦИК
Порошенко поговорил с Тейлором о роспуске ЦИК
Фредди Роуч: Хочу, чтобы Пакьяо подрался с Ломаченко
Фредди Роуч: Хочу, чтобы Пакьяо подрался с Ломаченко
Мода 2019: ТОП-10 необходимых вещей в мужском гардеробе (Фото)
Мода 2019: ТОП-10 необходимых вещей в мужском гардеробе (Фото)

Еще одного депутата от "Слуги народа" заметили за кнопкодавством (Видео)

Еще одного депутата от "Слуги народа" заметили за кнопкодавством (Видео)
05:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Движение "Честно" выявило еще одного кнопкодава в Раде.

Журналисты Движения "Честно" заявляют о третьем факте неперсонального голосования за две недели работы парламента нового созыва.

Об этом сообщает сайт "Честно".

"Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании отреагировал на факт кнопкодавства внефракционного мажоритарщика с Донетчины Александра Ковалева. Спикер назвал действия нардепа "недопустимыми" и выразил надежду, что после принятия необходимых законов это явление исчезнет из парламента. А уже менее чем через час после выступления Разумкова Движение "Честно" поймало на неличном голосовании депутата от "Слуги народа" Елену Копанчук. Это уже третий факт кнопкодавства в ВРУ 9-го созыва и второй - среди "слуг" за две недели работы новоизбранного парламента", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Елена Копанчук - мажоритарщица "Слуги народа" по округу №189 в Хмельницкой области. Факт неперсонального голосования зафиксирован 11 сентября в 13:32 - за законопроект о внесении изменений в закон "О строительных нормах" относительно совершенствования нормирования в строительстве" за основу.

В "Слуге народа" нашли кнопкодава (Видео)

"И Президент, и спикер обещали нам, что такого позорного явления, как кнопкодавство в Верховной Раде 9-го созыва не будет. Что видим сейчас? За две недели работы парламента - три кнопкодава, и это только те факты, которые удалось зафиксировать. Требуем найти техническое решение проблемы кнопкодавства - либо сенсорная, либо биометрическая кнопка. Только наказание, как предлагают в ВРУ, проблемы не решит. Кто будет фиксировать нарушения? Как будут привлекать к ответственности? Потому что когда журналисты снимают кнопкодавов, они получают от них угрозы",- констатировала координатор Движения "Честно" Вита Думанская.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Честно, Кнопкодавство, "Слуга народа", Елена Копанчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Разумков с Коксом обсудили реформирование ВР
03 Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
04 Зеленский и Макрон подружились: подробности
05 Послы пяти стран предоставили Зеленскому верительные грамоты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп рассказал, что лично видел теракт 9/11
Трамп рассказал, что лично видел теракт 9/11
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
США продадут Польше F-35: сделка согласована
США продадут Польше F-35: сделка согласована
Простые продукты, которые помогут сохранить кожу чистой и упругой
Простые продукты, которые помогут сохранить кожу чистой и упругой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь