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В "Слуге Народа" решили "отказаться" от законопроекта об императивном мандате

В "Слуге Народа" решили "отказаться" от законопроекта об императивном мандате
13:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Давида Арахамии, в партии состоялись очень "горячие" дискуссии касательно законопроекта который решено было отложить.

Во фракции "Слуга народа" законопроект об императивном мандате вызвал "очень бурные внутренние дискуссии". Об этом сказал журналистам председатель фракции Давид Арахамия, комментируя ситуацию вокруг законопроекта, которым предлагалось лишать депутатского мандата за невхождение во фракцию мажоритарщиков, которые избирались при поддержке партии, а также лишать мандата тех депутатов, которые будут исключены из фракции.

По словам Арахамия, состоялись заседания "малых" фракций. Он напомнил, что фракция "Слуга народа" состоит для удобства организации работы из "малых" фракций, в которые входят по 15 депутатов, и каждую из них представляет заместитель председателя фракции.

Как отметил Арахамия, решено снять законопроект с рассмотрения, поскольку стало понятно, что он подготовлен в спешке и "действительно вызвал очень бурные внутренние дискуссии". Он отметил, что готовиться новый законопроект.

По словам Арахамии, позиция фракции заключается в том, что партийная дисциплина должна строиться "не на кнуте, а на идеологии".

3 сентября, Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд президентский проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата, № 1027).

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Законопроектом предусматривалось в статье 81 Конституции установить, что полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае сложения полномочий по личному заявлению - с момента объявления народным депутатом такого заявления на пленарном заседании Верховной Рады; вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда; признания его судом недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим; прекращения его гражданства Украины или его выезда на постоянное жительство за пределы Украины.

Также основанием для прекращения полномочий было бы установление судом факта неличного голосования народным депутатом в Верховной Раде, то есть голосования народным депутатом вместо другого народного депутата или предоставления народным депутатом возможности проголосовать вместо него другому народному депутату, - с момента вступления в законную силу решения суда об установлении такого факта .

Среди прочих оснований - невхождение депутата, избранного от политической партии, во фракцию этой партии или выход народного депутата из состава такой фракции; отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады и/или заседаний комитета Верховной Рады, членом которого он является, в течение одной очередной сессии; нарушение требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, если в течение 20 дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению таких требований, эти обстоятельства им не устранены.

В случае нарушения требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, отсутствия народного депутата без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады и/или заседаний комитета Верховной Рады, членом которого он является, в течение одной очередной сессии его полномочия прекращаются досрочно по решению Верховного суда .

В случае прекращения гражданства Украины или выезда народного депутата на постоянное жительство за пределы Украины его полномочия прекращаются с момента принятия соответствующего решения Верховной Радой.

В случае смерти народного депутата его полномочия прекращаются со дня смерти, заверенной свидетельством о смерти, без принятия решения Верховной Радой.

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В случае невхождения народного депутата, избранного от партии, во фракцию этой партии или выхода народного депутата из состава такой фракции, его полномочия прекращаются досрочно на основании закона по решению высшего руководящего органа партии со дня принятия такого решения.

В случае признания народного депутата судом недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим его полномочия прекращаются со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

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ВР, "Слуга народа", Давид Арахамия, Императивный мандат.
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