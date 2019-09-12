Нардепы-"прогульщики" будут наказаны: детали

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Четверг, 12.09.2019
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19:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Народные депутаты намерены лишить себя депутатских выплат за прогулы.

Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно лишения права народных депутатов на финансовой обеспечение в случае пропуска без уважительных причин заседаний парламента.

Законопроект №1035-2 в первом чтении поддержали 288 народных депутатов на пленарном заседании Рады в четверг.

Документом предлагают лишать материальных компенсаций на выполнение депутатских полномочий, если народный депутат на протяжении календарного месяца в течение одной очередной сессии без уважительных причин пропустил более трети пленарных заседаний или более половины заседаний комитета, в состав которого он входит.

Прекращение выплат за соответствующий месяц будет осуществляться распоряжением председателя парламента по решению регламентного комитета на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений об учете рабочего времени нардепов, поданных аппаратом Рады.

Рада приняла закон об электронном документообороте

Сейчас для регистрации народного депутата через электронную систему достаточно, чтобы его карточка находилась в слоте. Если изменения будут утверждены, помимо вставленной карты, народному депутату придется нажать кнопку "ЗА", чтобы быть зарегистрированным на пленарном заседании.

Законопроект предусматривает, что основанием для начисления выплат нардепу за участие в пленарных заседаниях будет не письменная регистрация, как это происходит сейчас, а регистрация с помощью электронной системы.

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Верховная Рада, Парламент, Законопроект.
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