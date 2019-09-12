Законопроект по борьбе с рейдерством: комментарий Малюськи

Новости Украины:Денис Малюська рассказал о законопроекте по борьбе с рейдерством.

Законопроект № 1056, который Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении, закрепляет реальные инструменты борьбы с рейдерством.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська, информирует пресс-служба ведомства.

"Этот законопроект закрепляет реальные инструменты борьбы с рейдерством. Это придаст инвесторам больше уверенности и защитит наших граждан от посягательств на их имущество", - сказал Малюська.

Он отметил, что законопроект устраняет с рынка аккредитованных субъектов негосударственные организации, выполняющие функции "черных регистраторов" и является одним из элементов преступных схем.

"Практически 80% рейдерских захватов происходили именно из-за них", - подчеркнул министр.

По словам министра, законопроект предусматривает повышение штрафов за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а именно - от 400 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 6800 грн до 10200 грн.

Малюська добавил, что в случае повторного такого же нарушения в течение года сумма штрафов составляет от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов - от 8500 грн до 17 000 грн.

"Кроме того, мы закрепили необходимость обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав, поскольку без этого практически невозможно остановить обращение поддельных документов на имущество, и внедрили принцип одновременного совершения нотариального действия и государственной регистрации прав, когда регистрационное действие проводится нотариусом, который удостоверил соответствующий документ о вещном праве", - отметил министр.

Среди других нововведений, информируют в ведомстве, обязательное направление на повышение квалификации государственного регистратора, в работе которого по результатам проведенной проверки выявлены нарушения порядка государственной регистрации прав соответствующего законодательства.

Кроме того, законопроект предусматривает закрепление принципа территориальности государственной регистрации юридических лиц, общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, по которому государственная регистрация проводится по месту нахождения юридического лица или общественного формирования, изменения в функционировании ЕГР (автоматическое формирование записи в ЕГР с датой и номером, отображение сведений о всех проведенных регистрационных действиях, автоматический мониторинг рискованных регистрационных действий и т.д.).