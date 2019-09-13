Рябошапка: Чумак проведет трансформацию военной прокуратуры в спецподразделение

Новости Украины:Руслан Рябошапка назвал одну из причин назначения Виктора Чумака на пост главного военного прокурора Украины.

Виктор Чумак назначен главным военным прокурором на переходной период трансформации военной прокуратуры, поясняет генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Есть дела, есть имущество (у военной прокуратуры - ИФ), и очевидно, что мы не можем это потерять. Заключительные положения законопроекта предусматривают, что будет переходной период, на протяжении этого переходного периода Виктор Васильевич (Чумак) должен обеспечить трансформацию военной прокуратуры в соответствующее специализированное подразделение прокуратуры Украины", - сказал Рябошапка в четверг вечером в эфире программы "Право на власть", на телеканале 1+1.

Напоминаем, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил бывшего народного депутата Виктора Чумака заместителем Генпрокурора - Главным военным прокурором.