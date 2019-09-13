Скачать
Пятница, 13.09.2019
Рада сегодня рассмотрит "коррупционные" законопроекты
Рада сегодня рассмотрит "коррупционные" законопроекты
Климкин не подобрал цензурных дел о своем деле в НАБУ
Климкин не подобрал цензурных дел о своем деле в НАБУ
MVP Суперлиги Дилэйни стал игроком Барселоны
MVP Суперлиги Дилэйни стал игроком Барселоны
Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день
Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день

Климкин не подобрал цензурных дел о своем деле в НАБУ

Климкин не подобрал цензурных дел о своем деле в НАБУ
08:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Решение Соломенского суда Киева об открытии уголовного НАБУ против бывшего главы МИД возмутила Климкина.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал "жестко действовать" в ответ на уголовное производство, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло в отношении него по решению суда.

"Я уважаю принцип верховенства права. Цензурных слов у меня нет. Я думаю, это по определению не подследственность НАБУ. Если это попытка нанести репутационный ущерб, то я буду действовать очень жестко - с контрисками и так далее", - сказал Климкин в комментарии Радио Свобода в четверг.

Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях, совершенных, по мнению заявителя, пятым президентом Украины и главой Министерства иностранных дел страны.

Согласно определению, в Соломенский райсуд Киева поступил иск от некоего гражданина, имя которого не указывается (проходит как "ЛИЦО_1") о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. При этом обстоятельства правонарушения также не раскрываются.

11 сентября НАБУ по решению суда зарегистрировало уголовное производство по факту возможного уголовного правонарушения Климкиным.

"Информируем, что постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г.Киева Вишняка М.В. от 15 августа 2019г должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которой входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, обязано внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении, совершенном бывшим министром иностранных дел Украины и бывшим президентом Украины", - сообщили в пресс-службе Бюро агентству "Интерфакс-Украина" в ответ на соответствующий запрос.

В связи с вышеизложенным, добавили в НАБУ, "детектив Национального бюро 23 августа 2019г внес соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании вышеупомянутого постановления Соломенского районного суда г.Киев".

В Украине начал работу Высший антикоррупционный суд

Иск в суд подал бывший народный депутат Виктор Вовк. Он считает, что Климкин злоупотреблял властью, когда давал распоряжение подписать Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе и имплементировать их.

Ранее Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник призвал коллег из Высшего антикоррупционного суда быть готовыми к давлению.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий надеется, что Высший антикоррупционный суд (ВАС) вынесет приговоры по резонансным делам в отношении бывших народных депутатов и чиновников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Уголовное дело, НАБУ, Павел Климкин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
02 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Разумков и Кальюлайд встретились: обсудят реформы и борьбу с коррупцией
04 Рябошапка: Чумак проведет трансформацию военной прокуратуры в спецподразделение
05 Отстранение Геращенко от заседаний: кто проголосует против
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные события 12 сентября: Зеленский и Ниинисте, украинские политики и Кальюлайд, Миссия МВФ в Украине
Главные события за четверг, 12 сентября
Официальный курс валют от НБУ на пятницу, 13 сентября
Официальный курс валют от НБУ на пятницу, 13 сентября
Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого судью Татькова
Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого судью Татькова
Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь