Кучма: Особый статус для Донбасса - это путь не для Украины

Новости Украины:Представитель Украины в ТКГ считает, что Владимир Зеленский не пойдет на "сразу выборы на Донбассе и особый статус".

По мнению второго президента Украины Леонида Кучмы действующий президент Украины Владимир Зеленский не будет сразу предоставлять территории Донбасса особого статуса.

Об этом он рассказал журналистам на 16-й Ежегодной встречи YES.

Кучма отметил, что "формула Штайнмайера" не будет утверждена на саммите "Нормандской четверки". Он считает, что стоит снова в ходе переговоров определить, что приемлемо для Украины, а что нет.

Представитель Украины в ТКГ также заявил, что Владимир Зеленский пока не будет выдавать особый статус Донбассу.

"Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, еще с предложением изменить Конституцию - простите, это не путь для Украины", - подчеркнул он.

В ходе разговора Леонид Кучма ответил на вопрос о "массовой амнистии". Он назвал ее неприемлемой

"Амнистию должен пройти каждый человек. Ей не должны подлежать те люди, на руках которых кровь", - подытожил Кучма.