Гончарук: Приглашаем бизнес Финляндии участвовать в инфраструктурных проектах

Новости Украины:Алексей Гончарук пригласил финский бизнес инвестировать в украинские проекты.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел официальную встречу с президентом Финляндии.

От этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Политики сосредоточились на обсуждении инвестиционного климата в Украине, а также на обмене опытом между Украиной и Финляндией в проведении реформ, в частности в сфере образования.

"Мы имеем одновременно много сложных задач, в частности улучшение инвестиционного климата", - заявил премьер-министр Украины.

Он отметил, что Украина обновила инструменты государственно-частного партнерства и заинтересована в привлечении инвестиций в крупные инфраструктурные проекты.

По мнению Гончарука, Правительство работает на долгосрочную перспективу.

"Мы стремимся создать такое будущее, где граждане будут счастливы", - подчеркнул Алексей Гончарук.