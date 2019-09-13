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Кент - о свободе медиа в Украине

Кент - о свободе медиа в Украине
18:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:США поддерживают свободу медиа в Украине и предоставили оборудование для вещания на Донбассе.

Прибывший в Киев заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заверяет в поддержке Соединенными Штатами украинского вещания и свободы СМИ, в том числе на оккупированных территориях.

"США давно поддерживают свободу медиа в Украине и доступ к различным объективным новостям и информации. Мы поддержали недавние усилия наших украинских партнеров и предоставили высококачественное оборудование для вещания, которое обеспечит качественный украинский контент для более 4 млн жителей Украины на юге и востоке, включая 2 млн людей, которые пока не имеют доступа к украинскому вещанию", - сказал Кент на пресс-конференции в Киеве, сообщает в пятницу сайт посольства США в Украине.

По его словам, это оборудование обеспечит доступ к различным общественным и коммерческим станциям, как это происходит в других городах Украины.

"Эта инвестиция, которую мы сегодня делаем вместе, поможет обеспечить более сильную и объединенную Украину в будущем", - уверен Кент.

Он напомнил, что в прошлом году Украина обновила свою стратегию информационной реинтеграции для Донбасса и Крыма, чтобы распространить украинское вещание в регионах, где это наиболее необходимо.

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Зампомощника госсекретаря США также отметил, что с 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в размере более $3 млрд, эти средства были направлены в том числе на сектора безопасности, экономики и энергетики, государственного управления и информации.

"Соединенные Штаты и в дальнейшем будут оставаться солидарными с Украиной, поддерживать усилия в противостоянии российскому губительному влиянию и в строительстве более демократической, процветающей и безопасной Украины", - подытожил Кент.

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Украина, США, Джордж Кент.
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