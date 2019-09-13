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Кернеса оштрафовали за игнорирование судебного заседания

Кернеса оштрафовали за игнорирование судебного заседания
21:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Геннадий Кернес должен заплатить штраф за неявку в суд.

Харьковского мэра Геннадия Кернеса оштрафовали за неявку в полтавский суд, где рассматривают три апелляции на закрытие дела против него и двух его охранников.

Об этом рассказали в суде.

"Кернес снова не явился в суд. По электронной почте он сообщил, что подписывает меморандум о модернизации города. Прокурор, в свою очередь, просил применить к нему принудительный привод и денежное взыскание - за неявку в суд без уважительных причин. Ходатайство прокурора частично удовлетворено: на обвиняемого Кернеса наложено денежное взыскание в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц - в размере 1921 грн", - отметили в суде.

Очередное заседание суда состоится 18 октября.

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Как известно, 30 августа заседание Полтавского апелляционного суда по делу Геннадия Кернеса снова перенесли, потому что остальные защитники находятся в отпуске или болеют, а поэтому не пришел и сам Кернес. Заседание перенесли на 13 сентября, и это произошло уже в седьмой раз.

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Харьков, Суд, Геннадий Кернес.
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