Баканов: СБУ сотрудничает с нидерландскими следователями в деле MH17

Новости Украины:Иван Баканов сообщил, что СБУ работает с Нидерландами в деле о сбитом MH17.

Служба безопасности Украины сотрудничает со следователями, в том числе из Нидерландов, по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малазийском "Боинге" (рейс MH17), но спецслужбе неизвестно о переквалифицировании в подозреваемого Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

"Мы коммуницируем, и, я считаю, у нас партнёрские отношения, в том числе с Нидерландами", - сказал Баканов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Комментируя информацию о том, что Цемах более не является свидетелем, а уже подозреваемый, глава СБУ сказал, что слышал эту информацию только в СМИ и не может ее подтвердить.

На вопрос о том, смогли ли следователи допросить Цемаха, Баканов уклонился от прямого ответа, отметив: "Они сделали все действия, которые могли сделать в том статусе, который был у этого человека. Мы были открыты, предоставляли любое возможное содействие в рамках действующего законодательства. Все что могли - мы сделали, они точно так же".

Баканов позитивно оценил перспективу того, что Россия согласится на допрос Цемаха следователями из Нидерландов.

"Это будет о многом говорить - согласится или нет. Я считаю, что международная коалиция не может быть разрушена, а только укрепится, поскольку все понимают, что происходит. Мы должны были вернуть наших героев домой, и мы не имели никакого морального права задерживать этот обмен", - резюмировал глава спецслужбы.

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

5 сентября Киевский апелляционный суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Цемаху, применив к нему меру пресечения в виде личного обязательства.

7 сентября Цемах прибыл в Россию в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц с Украиной. 12 сентября стало известно, что он вернулся во временно оккупированные районы Донецкой области (ОРДО).

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении в небе над Донбассом в 2014 году малазийского "Боинга", рейс MH17, в подозреваемого по этому же делу, сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.