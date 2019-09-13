Скачать
Пятница, 13.09.2019
Пристайко: Украина не будет проводить "фейковые выборы"
Пристайко: Украина не будет проводить "фейковые выборы"
"Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
"Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
Официально: Сауль Альварес и Ковалев проведут бой (Видео)
Официально: Сауль Альварес и Ковалев проведут бой (Видео)
"Ривердейл": первый трейлер и кадры с Шеннен Доэрти (Фото, Видео)
"Ривердейл": первый трейлер и кадры с Шеннен Доэрти (Фото, Видео)

Баканов: СБУ сотрудничает с нидерландскими следователями в деле MH17

Баканов: СБУ сотрудничает с нидерландскими следователями в деле MH17
23:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:Иван Баканов сообщил, что СБУ работает с Нидерландами в деле о сбитом MH17.

Служба безопасности Украины сотрудничает со следователями, в том числе из Нидерландов, по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малазийском "Боинге" (рейс MH17), но спецслужбе неизвестно о переквалифицировании в подозреваемого Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

"Мы коммуницируем, и, я считаю, у нас партнёрские отношения, в том числе с Нидерландами", - сказал Баканов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Комментируя информацию о том, что Цемах более не является свидетелем, а уже подозреваемый, глава СБУ сказал, что слышал эту информацию только в СМИ и не может ее подтвердить.

На вопрос о том, смогли ли следователи допросить Цемаха, Баканов уклонился от прямого ответа, отметив: "Они сделали все действия, которые могли сделать в том статусе, который был у этого человека. Мы были открыты, предоставляли любое возможное содействие в рамках действующего законодательства. Все что могли - мы сделали, они точно так же".

Баканов позитивно оценил перспективу того, что Россия согласится на допрос Цемаха следователями из Нидерландов.

"Это будет о многом говорить - согласится или нет. Я считаю, что международная коалиция не может быть разрушена, а только укрепится, поскольку все понимают, что происходит. Мы должны были вернуть наших героев домой, и мы не имели никакого морального права задерживать этот обмен", - резюмировал глава спецслужбы.

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

5 сентября Киевский апелляционный суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Цемаху, применив к нему меру пресечения в виде личного обязательства.

7 сентября Цемах прибыл в Россию в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц с Украиной. 12 сентября стало известно, что он вернулся во временно оккупированные районы Донецкой области (ОРДО).

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении в небе над Донбассом в 2014 году малазийского "Боинга", рейс MH17, в подозреваемого по этому же делу, сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакатастрофа, СБУ, MH17, Иван Баканов, Владимир Цемах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: элегантный бордовый нейл-арт
02 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
03 Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
04 Пятница 13: ТОП 5 примет, которые сегодня помогут избежать неудач (Фото)
05 "Его сила действительно пугает": Президент WBSS назвал боксера, который побьет Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прячем панамки: прогноз погоды на завтра, 14 сентября
Прячем панамки: погода завтра, 14 сентября
На Одещине погиб сотрудник СБУ (Фото)
На Одещине погиб сотрудник СБУ (Фото)
День в ООС: шесть бойцов ВСУ ранены
День в ООС: шесть бойцов ВСУ ранены
Полнолуние 14 сентября: что запрещено делать в этот день
Полнолуние 14 сентября: что запрещено делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь