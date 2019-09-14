В "Слуге народа" планируют провести столичные выборы уже в 2019 году

Новости Украины:Александр Ткаченко: Внеочередные выборы в Киеве актуальны.

В политической партии "Слуга народа" хотят, чтобы внеочередные выборы в Киеве состоялись в этом году.

Об этом сообщил народный депутат Александр Ткаченко в Facebook.

"Ничего в городе не может решаться без нас. Поэтому внеочередные выборы актуальны — перезагрузка власти должна состояться уже в этом году. Киевляне заслуживают того, чтобы вернуть себе гордость за город", - написал он.

Ранее Ткаченко заявлял, что депутаты и профильные специалисты работают над новым законом о столице.

Напоминаем, мэр Киева Виталий Кличко инициировал консультации с главами фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8 созыва.